Suç şebekesinin karanlık tuzağı: Sosyal medya zenginliğine kandılar tetikçi oldular!

İstanbul'da yeni nesil sokak çetelerine yönelik yapılan baskın ve operasyonlar sonucunda örgütlerin yönetim kadroları Türkiye'de veya yurt dışında cezaevine gönderildi. Dışarıda kalan az sayıdaki çete üyesi ise sosyal medya üzerinden göz boyayıcı paylaşımlar yaparak yeni tetikçi bulmaya çalışıyordu. Ancak emniyetin sosyal medyadaki bu hesapları topluca erişime kapatma hamlesi, bu yöntemin de önünü tıkadı. Emniyetin çalışmaları sürerken, yakalanan tetikçilerin ifadeleri çetelerin iç yüzünü ve düştükleri durumu gözler önüne serdi. Çeteler tetikçileri para vaadiyle tutup eylem yaptırıyor, ancak iş bittiğinde söz verdikleri paraları dahi ödemiyordu. İstanbul Küçükçekmece ve Esenyurt'ta yakalanan 7 şüpheli de verdikleri ifadeyle hiçbir ödeme alamadıklarını teyitledi.
ESENYURT'TA VAAT EDİLEN 800 BİN ÖDENMEDİ
Esenyurt'taki bir inşaat firmasının kundaklanması olayında, eylemi gerçekleştiren iki şüphelinin daha önce sokakta kaldıkları dönemde tanıştıkları belirlendi. Şebekenin bu kişilere Instagram üzerinden ulaştığı, eylem karşılığında 800 bin TL teklif ettiği ortaya çıktı. Benzin bidonunu ara sokaklarda yaşı küçük bir çocuktan teslim alan zanlılar, olay yerine korsan taksiyle gitti. Ancak eylemin gerçekleşmesine rağmen, söz verilen para ödenmedi.
7 ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI
Benzer bir senaryo Küçükçekmece'de de yaşandı. Aynı inşaat firması 29 ve 30 Eylül tarihlerinde art arda iki gün kurşunlandı. İki saldırı için tetikçiye 400 bin TL vadedildi. Azmettirici ile tetikçinin yolunun daha önce cezaevinde kesiştiği, tahliye sonrası iletişimin Instagram ve yabancı hatlar üzerinden yürütüldüğü belirlendi. Halkalı Mezarlığı yakınlarında bir ağacın dibine saklanan silahı görüntülü aramayla bulan, yine korsan taksiyle olay yerine giden tetikçi, her iki talimatı da harfiyen yerine getirdi. Sonuç değişmedi: İki eylemi de bitiren tetikçi, vaat edilen 400 bin TL'yi alamadı. İstanbul Emniyeti'nin çalışmaları sonucunda, olayların arkasındaki 7 şüpheli farklı tarihlerdeki operasyonlarla kıskıvrak yakalandı.