Suç şebekesinin karanlık tuzağı: Sosyal medya zenginliğine kandılar tetikçi oldular!





7 ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI

Benzer bir senaryo Küçükçekmece'de de yaşandı. Aynı inşaat firması 29 ve 30 Eylül tarihlerinde art arda iki gün kurşunlandı. İki saldırı için tetikçiye 400 bin TL vadedildi. Azmettirici ile tetikçinin yolunun daha önce cezaevinde kesiştiği, tahliye sonrası iletişimin Instagram ve yabancı hatlar üzerinden yürütüldüğü belirlendi. Halkalı Mezarlığı yakınlarında bir ağacın dibine saklanan silahı görüntülü aramayla bulan, yine korsan taksiyle olay yerine giden tetikçi, her iki talimatı da harfiyen yerine getirdi. Sonuç değişmedi: İki eylemi de bitiren tetikçi, vaat edilen 400 bin TL'yi alamadı. İstanbul Emniyeti'nin çalışmaları sonucunda, olayların arkasındaki 7 şüpheli farklı tarihlerdeki operasyonlarla kıskıvrak yakalandı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör