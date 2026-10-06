Suça destek veren konvoya baskın! 8 şüpheli gözaltında, o anlar kamerada...

İstanbul merkezli 20 ilde yeni nesil suç örgütlerine düzenlenen ve 170 gözaltının olduğu operasyonda yakalanan arkadaşları ve suç örgütü üyelerine sözde destek ve moral vermek için üç araçlık konvoy oluşturdu. Konvoydaki 8 kişi; gözaltına alınan suç örgütü üyeleri sağlık kontrolleri için götürüldükleri Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nden çıkarıldığı esnada polis sevk otobüslerini araçlarıyla takibe aldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne doğru yola çıkan sevk araçlarındaki polisler konvoy takibini fark edince; İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi; Vatan Caddesi'nde konvoya yönelik operasyon düzenledi. Konvoyu oluşturan sekiz kişi de gözaltına alındı. O anlar kamer görüntülerine ve polis kameralarına yansıdı.