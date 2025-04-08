Suçu öven klibe operasyon… Gözaltına alındı

Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. İtalya'da tutuklu olan Barış Boyun'un liderliğindeki suç örgütünün faaliyetlerinin deşifresi kapsamında; suç ve suçluyu övücü nitelikteki bir video klibi "Youtube" isimli sosyal medya platformundan yayınlayan M.İ., Pendik İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı ve yasal işlemleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Söz konusu video klipte "Barış Boyun ezer geçer dinlemez, yeni reis kimseye benzemez" ifadeleri dikkat çekiyor.