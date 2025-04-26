Sulama kanalındaki ihmale 4 tutuklama

Osmaniye'de sulama kanalında elektrik akımına kapılan Özlem Üstün (6) ile onu kurtarmak isteyen annesi Cennet Üstün'ün (37) ölmesiyle ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 23 Nisan'da Toprakkale ilçesinde meydana gelen olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan soruşturmada, doğalgaz altyapısı için gerçekleştirilen kazı çalışması sırasında sulama kanalından demir boru içerisinden geçirilen elektrik kablosunun izolasyonunun zarar görmesi ve kabloların açığa çıkması sonucu meydana geldiği belirlendi.

Olayın ardından 9 doğalgaz firmasının çalışanı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 kişiden 4'ü tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.