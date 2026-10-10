Sular altındaki sarayda şoke eden buluntu: Bu yüzük antik dünyanın kayıp harikasını taşıyor!

TEPESİNDE DUMAN TÜTÜYOR OLABİLİR

Yüzüğün üzerindeki gravür biraz aşınmış olsa da Londra Üniversitesi'nden Sanat Tarihi ve Arkeoloji Profesörü Emeritus Doris Behrens-Abouseif, bunun kesinlikle feneri tasvir ettiğini ifade ediyor. İskenderiye'deki binlerce madeni paranın benzer fener tasvirleri taşıdığını belirten uzmanlar, yüzükteki en dikkat çekici detayın ise fenerin tepesindeki asimetrik bir unsur olduğunu söylüyor.