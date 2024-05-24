Şule Yüksel Şenler’in anısı ve mirası yaşatılıyor

Edebiyatçı, yazar, aktivist Şule Yüksel Şenler'in anısına düzenlenen Şule Yüksel Şenler Vakfı Kitap ve Kültür Günleri, İstanbul'daki Rami Kütüphanesi'nde dün başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da etkinlik alanını ziyaret etti. Erdoğan, usta yazarın en önemli eseri olan "Huzur Sokağı" romanından adını alan fuar alanındaki stantları tek tek dolaştı. Bir kitap kapağında Şenler'in gençlik yıllarına ait fotoğrafını görünce "Ben onu hep öyle hatırlıyorum" dedi. Emine Erdoğan, tek tek ziyaret ettiği stantlarda hem kendisi hem de torunları için çok sayıda kitap ve oyun seti aldı. Yazarlardan kitapların yazılım süreçleri ve konuları hakkında bilgiler edinen Erdoğan, stantlarda hazır bulunan yazarlara kitapları imzalattı. Şule Yüksel Şenler Vakfı Kitap ve Kültür Günleri, çocuk etkinlikleri, atölye çalışmaları, söyleşiler, paneller, kitap fuarı, imza günleri ve pek çok farklı faaliyetle 27 Mayıs'a kadar devam edecek.Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Yazılarıyla kalbimize dokunan, fikirleriyle zihnimizi aydınlatan Şule Yüksel Şenler'in anısı ve mirası yaşatılmaya devam ediyor. Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Şule Yüksel Şenler Kitap ve Kültür Günleri' de onun kalemiyle verdiği mücadelenin ve bu alandaki örnekliğinin yeni nesillere anlatılması için hayata geçirilen güzel örneklerden bir tanesi" ifadelerini kullandı. -