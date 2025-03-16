Süleyman Seba’nın yağlı boya tablosu mahkemelik oldu

Ressam Serdar Samancıoğlu, 36 yıl önce Beşiktaş kulübünün efsane başkanı Süleyman Seba'nın yağlı boya portesi resmetti. Söz konusu tablonun orjinali 88 yaşında hayatını kaybeden Süleyman Seba'nın evinde bulunurken, portrenin görüntüsü Seba ile özdeşleşerek zaman içinde büyük ilgi gördü. Samancıoğlu bir süre önce 'portrenin ticari kullanımları' hakkında telif davaları açmaya başlamıştı.

DAVA AÇTI

Serdar Samancıoğlu, portrenin Rıdvan Akar tarafından 2019 yılında yazılan 'Beşiktaşın Dervişi Süleyman Seba' kitabında kapak fotoğrafı olarak kullanılması üzerine yazar Rıdvan Akar'a manevi tazminat davası açtı.

"ZARARA UĞRADIM"

Serdar Samancıoğlu İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, Söz konusu tablonun, Beşiktaş Jimnastik Kulübü üyeleri ve taraftarı arasında ikon olup, toplumun her kesimince Süleyman Seba ile özdeşleştiğini, eserin sahibinin kendisinin olduğunun açıkça ortada olduğunu kaydetti. Samancıoğlu, yazarın kendisinden izin almadan portreyi kitapta imzasını koymadan, kapak fotoğrafı olarak kullanarak büyük zarara uğramasına sebep olduğunu ifade etti.

SAMANCIOĞLU KAZANDI

Dava geçtiğimiz günlerde İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Taraf avukatları tarafından yapılan savunmaların ardından mahkeme dosyayı karara bağladı. Mahkeme heyeti Rıdvan Akar'ın Serdar Samancıoğlu'na 15 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.