Süleymaniye’de, ‘Öncü Bir Eser: Garibname’ sergisi

"Öncü Bir Eser: Garibname" sergisi, İstanbul Fatih Süleymaniye'de, Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TYEK) Başkanlığı'nda ziyarete açıldı. Anadolu'da Türk dilinin en eski eserlerinden olan ve etkisi bugüne kadar devam eden Garibname'nin 19 el yazma nüshası ile Aşık Paşa'nın diğer eserlerinin yer aldığı sergi kapsamında "Aşık Paşa ve Öncü Eseri Garibname" paneli düzenlendi. Eserin yazarı, mutasavvıf ve şair Aşık Paşa ile eserlerinin konuşulduğu etkinliği TYEK Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz yönetti. Aşık Paşa'nın dönem tarihiyle ele alınması gerektiğini belirten Yılmaz, "İnsanı insan yapan ailesi, mahallesi, sokağı, okulu, tekkesi, camisi, arkadaşları, ilçesi, şehri, devleti, toplumu, dönemi ve dünyasıdır. Bir insanı kendi dünyası içerisinde ele almadığımız sürece hem onu benimsemek hem de onunla bağ kurmak çok zordur" dedi. Konuşmaların ve Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından, Aşık Paşa için okunan hatm-i şerifin duası yapıldı. Katılımcılar daha sonra Aşık Paşa'nın el yazması eserlerinin yer aldığı sergiyi gezerek eserleri inceledi.