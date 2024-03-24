Süleymaniye’nin bahçesinde iftar huzuru

Süleymaniye Camii'nde Kanuni Sultan Süleyman'ın kabrini ziyaret edenler ardından cami ziyareti yapıyor. Caminin Boğaz manzaralı kısmında ise tatlı bir telaş var. Burada selfie çekenler oldukça fazla. İftara dakikalar kala caminin ihtişamı altında cami bahçesinde sofralarını serenlerin sayısı hayli artıyor. Biz de bir ailenin sofrasına konuk oluyoruz. Ailenin reisi Şükrü Zobi (68) " 'Hadi bugün Süleymaniye Camii'ne gidip bir iftar edelim, güzel bir anımız olsun' dedik' derken, eşi Tülin Zobi (55) menüde olanları sayıyor: "Çorba, köfte, bulgur pilavı, patates, pide var. İftar sonrası için çay da var." Kızı Seda Nur Aslan ise (33) ailenin küçük ferdi Mahir Alp Aslan (4) küçük küçük kuşluk orucu tuttuğundan söz ediyor. Ailenin damadı Arif Aslan (35) ise "İftarda Filistin'de ve Doğu Türkistan'a naçizane dualarımızı gönderiyoruz" diyor. İftar için ezan okunurken herkes dualar eşliğinde orucunu açıyor. Bahçede büyük bir sessizlik hâkim. Şükrü Bey söz alıp "Herkesi Süleymaniye'de iftara çağırıyoruz" diyerek uğurluyor bizi. İftar sonrası caminin kalabalığı azalmıyor, artıyor. Geç saatlere kadar cami ve türbe ziyaretleri sürüyor.