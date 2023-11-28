Sultan II. Abdülhamid’in hediye ettiği halı Türkiye’de restore edilecek

'LALEYİ'DE HOLLANDAYA GETİREN TÜRKLERDİR'

Halının hikayesinin Türkiye ve Hollanda arasındaki güçlü bağların bir sembolü olduğunu aktaran Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands ise, "Hereke halısı dünyanın en kaliteli halısıdır. Aramızdaki dostluğun halıdaki ilmekler kadar güçlü olduğunu söylemek istiyorum. Aramızdaki dostluk çok eskilere dayanıyor. Seneye 100'üncü yıl dostluk anlaşmamızın kutlamasını yapacağız. Diplomatik ilişkiler 400 yıl kadar geriye gidiyor. İki ülke arasında çok güçlü bir tarihi eser. Herkes Türkiye'deki laleleri bilir. Lale Hollanda'da uluslararası bir semboldür. Laleyi Hollanda'ya getirenler de sizlersiniz. Ayrıca birçok insan bilmez 500 sene önce Hollanda'nın bağımsızlığını kazanabilmesi için Türkiye çok yardımda bulundu. Kültürel bağlantılarımızın gelişmesi için sizlerle ve bakanlıklarla ilişkiler içerisindeyiz. Gittikçe daha da fazla Türkiye'ye gelen turisti görüyoruz. Bende kendi ailemi yaz ayında getirmiştim vakit geçirmek için. Büyük ustalar tarafından bu halı restore edildikten ve döndükten 100 iki ülkenin dostluğunun sembolü olmaya devam edecektir" dedi.