Sultanbeyli’de feci kaza: Minibüsün çarptığı hafif ticari araç su kanalına uçtu

Kaza, saat 21.30 sıralarında Adil Mahallesi, Salihler Caddesi ile Hamidiye Caddesinin kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, Salihler Caddesi üzerinden gelen 34 LYH 757 plakalı minibüs Hamidiye Caddesinden gelen İbrahim Bedir'in kullandığı 07 ABH 665 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç su kanalına düştü. Kazada hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, itfaiye ekipleri tarafından su kanalından çıkarılan Bedir, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Minibüs şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Su kanalına düşen hafif ticari araç vinç ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazayı gören Fevzi Ünal, "Servis minibüsü yan taraftan geliyordu. Diğer araç ise yukarı taraftan geliyordu. Minibüs hafif ticari araca arka tekerin oradan vurdu. Hafif ticari araç iki üç takla attıktan sonra buradan aşağıya uçtu. Hafif ticari aracın sürücü yaralandı. Durumu ağırdı. Polis ve itfaiye ekiplerine haber verdik. Yaralıyı çıkarıp ambulans ile hastaneye götürüldü" dedi.