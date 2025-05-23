Haberler Yaşam Haberleri Sultanbeyli’de okul arkadaşını bıçaklamıştı! Şüpheli genç tutuklandı
Giriş Tarihi: 23.5.2025 21:12 Son Güncelleme: 23.5.2025 21:39

Sultanbeyli’de okul arkadaşını bıçaklamıştı! Şüpheli genç tutuklandı

Sultanbeyli'deki bir lisenin bahçesinde arasında 'husumet olduğu' iddia edilen okul arkadaşını bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli öğrenci bugün adliyeye getirildi. Savunmasında şakalaştıklarını, bıçağı kendini koruma amacıyla yanında taşıdığını ve pişman olduğunu söyleyen şüpheli genç, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Sultanbeyli’de okul arkadaşını bıçaklamıştı! Şüpheli genç tutuklandı

Sultanbeyli'de bulunan bir lisenin bahçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre teneffüs sırasında 11. sınıf öğrencisi C.A., arasında husumet olduğu ileri sürülen arkadaşını bıçakladı. Yaralanan öğrenci yere yığılırken, kaçan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

BIÇAKLI ŞÜPHELİ ADLİYEDE

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli öğrenci, emniyet işlemlerinin ardından bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılık şüpheliyi "kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

"ŞAKALAŞIYORDUK"

Hakimlik sorgusunda şüpheli C.A., "Biz orada şakalaşıyorduk. Ben bıçağı sürekli taşırım, o güne özel değildir, kendimi korumak amaçlı taşıyorum. Olay bir anlık öfkeyle oldu. Hatamın farkındayım, pişmanım. Bu olay anlık oldu, kimse böyle bir olayın olacağını tahmin edemezdi" dedi.

TUTUKLANDI

Hakimlik şüpheli gencin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

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Sultanbeyli’de okul arkadaşını bıçaklamıştı! Şüpheli genç tutuklandı
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