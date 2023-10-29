Sultanbeyli’de peş peşe kaza: 6 yaralı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sedye ile ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı. TEM Otoyolu üzerinde bir süre sonra aynı istikamette başka bir kaza yaşandı. Seyir halindeki otomobil sürücüsü, aynı yönde ilerleyen minibüse çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazalar nedeniyle İstanbul istikametinde yoğun trafik oluştu.