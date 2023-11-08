Sultanbeyli’de tekmeli yumruklu kavga! 10 kişi 1 kişiyi dövdü

Kavga, dün akşam saatlerinde Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde kalabalık bir grupla bir kişi arasında sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Caddede başlayan kavgaya karışan 1 kişi kaçarak bir çorbacıya sığındı. Kalabalık grup iş yeri içinde sıkıştırdığı kişiye tekme ve yumruklarla saldırmaya devam etti.



Çorbacıda masa üzerinde bulunan malzemeleri birbirlerine atan taraflar iş yerinde maddi zarara neden oldu. Kalabalık grup, darbettiği kişiyi vatandaşların araya girmesiyle olay yerinde bırakıp kaçtı.



Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde karabalık gurubun bir kişiye saldırdığı ve darbettiği görülüyor. Darbedilen kişiyi kurtarmak için vatandaşların araya girdiği anlar da görüntülerde yer alıyor.