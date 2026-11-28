'ÇARPIP METRELERCE SÜRÜKLEMİŞ'

Kazanın ardından trafik güvenliğine tepki gösteren çevre sakinlerinden Güleser Aldoğan, "Burada çok kaza oluyor. Daha önce de bir araç öğrenciye vurdular burada; ama hiç kimse sahip çıkmadı. Trafik ışıkları yok, çocuklarımızı korkarak okula gönderiyoruz. Beton mikseri çarpmış. Kuruyemişçiden gelmiş, ekmek almaya gidiyormuş. Çarpıp sürüklemiş o tarafa kadar götürmüş" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.