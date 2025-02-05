Sultangazi’de gecekondudaki yangın iş yerine sıçradı

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi 1502 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde bulunan boş gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın gecekondunun yanında bulunan reklam tabelası atölyesine sirayet etti. Alevler kısa sürede büyüyerek hem gecekonduyu hem de iş yerini sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iş yeri ve gecekonduda maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.