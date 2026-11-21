Olay, 17 Kasım'da Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir inşaatın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta çalışan bir işçi bodrum katta yarı çıplak hareketsiz yatan bir erkek gördü. Durumun firma sahibine bildirilmesinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.