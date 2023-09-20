Sultangazi’de silahlı saldırı: 16 yaşındaki Fırat Kanat öldü

Kan donduran olay, dün akşam saatlerinde Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, sokakta sohbet eden bir gruba daha önceden aralarında husumet olan başka bir grup otomobil içerisinden defalarca ateş etti. Şüpheliler daha sonra geldikleri otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı.