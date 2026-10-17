Sultangazi’de sır dolu olay! Gizemli not ve para bırakıp buhar oldu: Selman Alkan günlerdir her yerde aranıyor!

'ADLİ MAKAMLARA BİLGİ VERİLDİ'

Selman Alkan'ın kardeşi Özgür Alkan, "En son pazartesi günü kendisinden bilgi aldık. Karakola ve adli bütün yerlere bilgi verildi. AFAD'dan da destek istendi ama şu an yoğunluktan dolayı sahadalar galiba. Sağ olsunlar işte muhtarımız ve mahalleli arkadaşlarımız, dostlarımız ormanda kendi aramızda bir arama çalışması başlattık. Şu an için bakabileceğimiz en mantıklı yer burası. Buradan başlayacağız" ifadelerini kullandı.