Sultangazi’de sokak savaş alanına döndü! Husumetlisini gördü kurşun yağdırdı!

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle sokağa gelen kasklı bir kişi, alacak meselesinden husumetli olduğu kişiyi bir iş yerinin önünde gördü. Motosikletini bıraktıktan sonra yaya olarak iş yerinin önüne gelen şüpheli, silahla peş peşe ateş etti. Bu sırada husumetlisinin yanında buluna kişi, silahtan çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu yaralandı. Şüpheli ise olay yerinden koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

SALDIRI KAMERADA

Kasklı şüphelinin husumetlisine kurşun yağdırdığı anlara iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırının ardından şüpheli kaçarken, kurşun isabet ederek yaralanan kişi yere düştü, çevredekiler ise yardımına koştu.