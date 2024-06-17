Sultangazi’de tekel bayiinde bıçaklı saldırı! 2 kişi yaralandı

Olay, Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir şüpheli tekel bayiine gelerek iş yeri sahibine bıçaklı saldırıda bulundu. Bunun üzerine iş yeri sahibi bıçakla saldırgana yanında bulunan silahla karşılık verdi.
2 KİŞİ YARALANDI
Bıçaklı saldırgan ve iş yeri sahibi yaralandı. Silah sesleri üzerine çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçakla yaralanan iş yeri sahibi ile silahla yaralanan şüpheliye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.Yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, incelemeler sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Güvenlik kameralarını da inceleyen polis ekipleri şüpheliye ait olduğu öğrenilen bir minibüste de inceleme yaptı.
Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışmaları sürüyor.