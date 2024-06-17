Sultangazi’de tekel bayiinde bıçaklı saldırı! 2 kişi yaralandı

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, incelemeler sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Güvenlik kameralarını da inceleyen polis ekipleri şüpheliye ait olduğu öğrenilen bir minibüste de inceleme yaptı.

Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışmaları sürüyor.