Spor alanındaki yatırımları ve sporculara verdiği destekle öne çıkan Sultangazi Belediyesi, uluslararası müsabakalarda elde edilen derecelerle başarılarına bir yenisini daha ekledi. Avrupa'nın en iyi spor şehri unvanına sahip Sultangazi'nin genç sporcuları, bu kez Wushu Kung Fu branşında gösterdikleri performansla dikkat çekti.

SULTANGAZİLİ SPORCULARDAN 5 ALTIN MADALYA

Bolu'da gerçekleştirilen 9. Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası, 21 ülkeden bin 100 sporcunun katılımıyla düzenlendi. Büyük çekişmeye sahne olan organizasyonda Sultangazi Spor Kulübü sporcuları, rakiplerini geride bırakarak kürsüde yer almayı başardı. Şampiyonada 42 kilogram kategorisinde Mustafa Yakıcı, 56 kilogramda Selahattin Yıldız, 60 kilogramda Cuma Kılınçlı ve Necip Fazıl Satılmış birincilik elde ederek altın madalyanın sahibi oldu. 48 kilogram kategorisinde mücadele eden Enes Akbıyık ise organizasyonu ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya kazandı. Bireysel kategoride altın madalya elde eden Cuma Kılınçlı, takım oyunları kategorisinde de birincilik kazanarak ikinci altın madalyasını aldı. Böylece Sultangazili sporcular, şampiyonayı toplam 6 madalyayla tamamladı. Genç sporcuların Balkan Şampiyonası'nda ay yıldızlı bayrağı başarıyla temsil etmesi ilçede büyük sevinç yaşattı.

"SPORCULARIMIZ ZORU BAŞARDI"

Sporcuların elde ettiği başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti. Dursun, "Unvanımızın havada kalmadığını sporcularımız bizlere her defasında gösteriyor. Avrupa'nın en iyi spor şehri Sultangazi, bir şampiyonada daha unvanının hakkını sonuna kadar verdi. Şampiyonadan 6 madalya ile döndük, üstelik 5 altın madalya ile. Bu ciddi bir ekip başarısıdır. Hiç yılmadan kendini geliştiren, antrenmanını aksatmayan gençlerimiz başta olmak üzere eğitmenlerine ve ailelerine teşekkür ediyorum. Ben inanıyorum ki daha çok Avrupa şampiyonlukları, dünya şampiyonlukları alacağız. Gençlerimizin gözlerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.