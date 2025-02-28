’Sultanların Mushafları’ sergisinin açılışı yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen 'Sultanların Mushafları' sergisi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Sergi Salonu- Rami Kütüphanesi'nde açıldı. 8'inci yüzyıldan 19'uncu yüzyıla kadar hat sanatının önde gelen üstatlarının yazdığı, Osmanlı sultanlarının özenle muhafaza edip vakfettiği el yazması Kur'ân-ı Kerîmler, bu özel sergide ilk kez gün yüzüne çıkacak.

'HASSASİYETLERİNE ŞAHİTLİK ETMEMİZİ MÜMKÜN KILMAKTADIR'

Açılış programında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kur'an-ı Kerim, hayatımızın her anında ve her alanda doğru yol ve yönde ilerlememizi sağlayan kutlu bir rehber; manevi dünyamızın nuru ve kutbudur. Ecdadımızın gösterdiği derin saygı ve özen neticesinde ilahî vahiy, kültür ve medeniyetimizin en özel sanat uygulamalarının da öznesi olmuştur. Bu sergi, Mushafların sanatsal ve kültürel zenginliklerini gözler önüne sermekte; zanaatkârların hayret ve hayranlık uyandıran sabır ve becerilerine, titizlik ve hassasiyetlerine şahitlik etmemizi mümkün kılmaktadır" dedi.

'İNCELİKLİ GELENEĞİNİN MUHTEŞEM BİRER TEMSİLCİSİDİR'

Yüce Allah'ın kelamını sayfalara nakşederken, onu en güzel şekilde bezemenin çabasını vermiş olan ecdadımız Mushafları kültür mirasımızın çok özel birer taşıyıcısı haline getirmişlerdir diyen Bakan Ersoy, "Tarih boyunca pek çok hükümdar ve devlet büyüğü Mushafların yazılması, süslenmesi, ciltlenmesi gibi sanat ve ilim ehli olmayı gerektiren uygulamaların sürdürülmesini ve geliştirilmesini desteklemiş; âlim ve ustaları himaye etmişlerdir. Sultanların vakfettiği ve hediye ettiği Mushafların taşıdığı kültürel değeri anlamak için onlara bu farkındalıkla bakmak, bu detayları bilmek önemli ve gereklidir. Bugün, Yazma Eserler Kurumu Başkanlığımız tarafından sizlere sunulan bu nadide koleksiyon; hat sanatındaki büyük ustaların eserlerini, dönemin estetik anlayışını ve sultanların manevî dünyalarını yansıtan örnekleri bir araya getirmiştir. İlk kez sergilenen Yâkut el-Müsta'sımî, Şeyh Hamdullah, Hâfız Osman, Ahmed Karahisârî gibi büyük hattatların kalemleriyle yazılan ilâhî vahiy, devirlerinin en kıymetli müzehhipleri tarafından tezyin edilip usta ciltçilerin elinde iki kapak arasına alınarak sanat tarihimizin paha biçilmez örneklerini oluşturmuştur. Her biri, söz konusu bu sanat dallarının asırlar boyunca gelişerek devam eden incelikli geleneğinin muhteşem birer temsilcisidir" ifadelerini kullandı

'BAĞ KURMAK İÇİN FIRSAT OLDUĞUNU GÖREBİLİRİZ'

Bakan Ersoy, "Şunun da altını özellikle çizmek isterim ki başta Osmanlı olmak üzere Sultanların himayesinde bulunan bu Mushaflar, köklü vakıf geleneğimiz sayesinde korunmuş ve günümüze ulaşmıştır. Vakıf anlayışının sadece ihtiyaç sahibine uzanan bir el olmadığını, kültür ve medeniyeti bütünüyle muhafaza etme, yaşatma ve geliştirme anlayışı olduğunu bilmek gerekiyor. Şüphesiz ki sergimizdeki Mushaflar da onu vakfeden sultanların geleceğe bıraktığı eşsiz birer miras; kendi nesillerine sundukları, değeri tartışılmaz bir ilim ve kültür hizmetidir. Bu gerçekler nazarından baktığımızda sergimizin sadece bir sanat etkinliği olmadığını, sanatın zarafeti içinde kültür ve tarihimizin büyüklük ve zenginliğiyle bağ kurmak için bir fırsat olduğunu görebiliriz" şeklinde sürdürdü

'SERGİMİZE BÜTÜN İSTANBULLULARI DAVET EDİYORUM'

Bakan Ersoy son olarak, "Bu tarz sergilerle geçmişi geleceğe taşımak; atalarımızın asırlara direnerek klasikleşen sanatkâr ruhunu, ilim ve irfanın estetikle buluştuğu bu nadide eserler aracılığıyla yeniden hatırlamak ve hatırlatmak bizim için bir vefa borcu, yerine getirmekten gurur duyduğumuz bir vazifedir. Konuşmamı noktalarken, Abbasilerden başlayarak 19. yüzyıl Osmanlısına uzanan yaklaşık 11 asırlık muazzam bir dönemden derlenen eşsiz bir Kur'an-ı Kerim koleksiyonunu barındıran 'Sultanların Mushafları' sergisine, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere bütün İstanbulluları davet ediyorum. Bu ihtişamlı ve nadide eserlerin ilhamından herkesin hakkıyla faydalanmasını diliyorum" dedi.