Sultanların Mushafları ziyarete açıldı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TYEKB) tarafından düzenlenen "Sultanların Mushafları" sergisinin açılışı, İstanbul Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. Serginin açılışı Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'nın Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra serginin açılışına, TYEK Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz ve çok sayıda sanatkâr ve sanatsever katıldı. Bakan Ersoy, açılışta yaptığı konuşmada, Kuran-ı Kerim'in hayatın her anında ve her alanda doğru yol ve yönde ilerlemeyi sağlayan kutlu bir rehber olduğunu belirtti.