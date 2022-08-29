Sümela Manastırı’nı 4 ayda 225 bin kişi ziyaret etti

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Tamer Erdoğan, Sümela Manastırında restorasyon çalışmalarının tamamlandığını, ışıklandırma çalışmalarının ise sürdüğünü belirterek şapelin bulunduğu alana yürüyüş yolu projesinin de bitmek üzere olduğunu kaydetti.

"SÜMELA'DA RESTORASYON ÇALIŞMALARI TAMAMEN BİTTİ"

Bu yıl pandeminin ardından Sümela Manastırına önceki yıllara oranla yoğun ziyaretçi akını olduğunu altını çizen Erdoğan, "Sayın Bakanımızın özverili ve dikkatli takibi sonucu Sümela'da restorasyon çalışmaları tamamen bitti. 1 Mayıs itibariyle şuana kadarlık 4 aylık sürede 225 bin'e yakın yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Manastır'da ışıklandırmalarında montaj çalışmalarımızın devam ediyor. Çalışmaların yarısına kadar geldik. Önümüzdeki hafta içerisinde de ışıklandırma süreci bitecek. Şapel dediğimiz alana yürüyüş yolu projemiz bitmek üzere oraya terasla oraya güzel bir yürüyüş yolu yapacağız ziyaretçilere inşallah şapeli de açacağız. Pandeminin getirmiş olduğu olumsuz durumdan kaynaklı bu yıl Trabzon'da özellikle Sümela Manastırında ziyaretçi yoğunluğu geçmiş yıllara göre kat kat fazla durumda. Önümüzdeki yıllarda da bu daha da artarak devam edecek" dedi.

"YANİ PROJEYLE YOĞUNLUK AZALACAK"

Sümela Manastırında insan yoğunluğunu azaltmak için proje çalışması başladığını da ifade eden Erdoğan, "Sümela Manastırında oluşan yoğunluğu azaltmak için geçen hafta bakanlığımızdan arkadaşlarımızın gelmesiyle bir proje çalışması başlatıldı. Projemizi en kısa sürede kurula sunduktan sonra yürüyüş parkurunun orada Ayavarvara Kilisesi'nin hemen girişine 4 adet turnikeler kurulacak. Hemen gerisinde de 4 adet gişe bunun bir tanesi müze kart gişesi olarak hizmet verecek böylece oradaki yoğunluğu azaltmış olacağız. Dolayısıyla vatandaşımız sıra beklemeden hızlı bir şekilde Sümela Manastırına ulaşmış olacak" diye konuştu.

"TURİZM PİK SEVİYEDE, YER BULMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORUZ"

Trabzon'da turizmin yüksek seviyelere kadar çıktığını belirten Erdoğan, konaklama tesislerinde yer bulmakta sıkıntıların yaşıyoruz. Trabzon tarih, kültürü, turizmiyle potansiyeli çok yüksek olan bir kent. Uzungöl Trabzon'un marka olan destinasyonlarından biri. Körfez ülkelerinden gelen turistlerimiz buraya çok ilgi gösteriyorlar. Bu ilgi önümüzdeki yıllarda da giderek artacak. Trabzon turizmi şu an pik seviyeye çıkmış durumda. Uzungöl olsun Trabzon merkez olsun konaklama tesislerimizde yer bulmakta güçlük çekiyoruz. Önümüzdeki yıllarda daha da kapsamlı yatak sayısı artarak devam edecek" şeklinde konuştu.

"İÇ VE DIŞ HATLARLA 3 BİN UÇAK, 500 BİN YERLİ VE YABANCI TURİST GELDİ"

Trabzon Havalimanına Ocak-Ağustos ayı itibariyle yaklaşık 3 bin uçağın iniş kalkış yaptığını belirten İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Tamer Erdoğan, bu uçaklarla şehre gelen yolcu sayısının da 500 bini bulduğunu söyledi. Erdoğan, "Bu yılın Ocak-Ağustos ayında yaklaşık 3 bin iniş kalkış yapan uçak sayımız var. İç ve dış hatlarla birlikte gelen ziyaretçi sayımız 500 bin civarında. Bu sayı önümüzdeki günlerde daha da artacak. Ağustos ayı itibariyle pik seviyedeyiz. Eylül-Ekim ayında da yoğunluk devam edecek. Ziyaretçi profilimiz özellikle Suudi Arabistan, Umman, Kuveyt, Katar, Irak, Ürdün Körfez ülkelerinden gelen turistler oluşturuyor. Gelen ziyaretçilerimiz Uzungöl, Hıdırnebi başta olmak üzere yayla ve serin yerleri tercih ediyor. Özellikle şelale, dere gibi alanlara çok ilgi gösteriyorlar. İnşallah yeni destinasyon bölgelerimiz de olacak otel yatırımlarımız olacak .Bakanlığımız bu konuda çalışmalarını sürdürüyor" dedi.