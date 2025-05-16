Sünerler suç örgütü lideri cephanelikle yakalandı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM, İstihbarat ve Özel Harekat şube ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik müşterek operasyon düzenlendi.

Muğla'nın Ula ilçesinde, hakkında "tasarlayarak öldürme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 33 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve "Sünerler" suç örgütünün lideri Turan S., düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah, mühimmat ve sahte kimlik ele geçirildi.

CEPHANELİK ÇIKTI

Süner'in saklandığı evde yapılan aramada adeta bir cephanelik bulundu. Evde; 1 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet .38 kalibre ruhsatsız toplu tabanca, Toplamda 210 adet çeşitli çaplarda fişek, 6 adet tabanca şarjörü, 2 adet balistik yelek, 1 adet sahte nüfus cüzdanı, 5.870 Euro, 19.300 Amerikan Doları ve 71.605 Türk Lirası nakit para ele geçirildi.

2 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında Turan S. ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen A.M. (44) ve Y.K. (51) gözaltına alındı. 3 şüpheli, 16 Mayıs 2025 günü adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik güçlerinin suç örgütlerine karşı mücadelesinin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.