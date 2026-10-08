Süper Lig ne zaman başlayacak, bu hafta hangi maçlar oynanacak? 7. hafta maç takvimi!

Cuma akşamıyla birlikte Süper Lig'de yeniden yoğun bir maç trafiği başlıyor. 7. haftada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor farklı günlerde sahaya çıkarken karşılaşmaların saatleri de futbolseverler tarafından merak ediliyor.
Milli maç takvimi nedeniyle verilen aranın ardından Süper Lig'de yeniden puan mücadelesi başlıyor. 7. haftanın perdesi 9 Ekim Cuma günü saat 20.00'de Galatasaray-Kasımpaşa karşılaşmasıyla açılacak.
Dört büyüklerin programı bu hafta farklı günlere dağılıyor. Galatasaray cuma akşamı Kasımpaşa karşısında haftayı açarken, Trabzonspor ve Fenerbahçe cumartesi günü deplasmanda sahaya çıkacak. Beşiktaş'ın Kocaelispor randevusu ise pazar akşamı oynanacak.
Buna göre öne çıkan maçların programı şöyle:
7. haftada dokuz karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Program cuma akşamı başlayacak, hafta sonu boyunca devam edecek ve pazartesi günü oynanacak Eyüpspor-Göztepe mücadelesiyle tamamlanacak.
9 Ekim Cuma
10 Ekim Cumartesi
11 Ekim Pazar
19.00: Beşiktaş - Kocaelispor
12 Ekim Pazartesi
Haftanın son karşılaşması 12 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Eyüpspor ile Göztepe arasında oynanacak. Bu mücadeleyle birlikte Süper Lig'de 7. hafta tamamlanacak ve takımlar bir sonraki hafta programına geçecek.