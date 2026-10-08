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Giriş Tarihi: 08.10.2026 14:14 Son Güncelleme: 08.10.2026 14:16

Süper Lig ne zaman başlayacak, bu hafta hangi maçlar oynanacak? 7. hafta maç takvimi!

Süper Lig’de 7. hafta programı, dikkat çeken karşılaşmalarla devam edecek. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor yeni haftada yeniden puan mücadelesine çıkarken maçların gün ve saatleri de belli oldu. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak, bu hafta hangi maçlar oynanacak? İşte, 7. haftanın gün gün programı...

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Süper Lig ne zaman başlayacak, bu hafta hangi maçlar oynanacak? 7. hafta maç takvimi!
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Cuma akşamıyla birlikte Süper Lig'de yeniden yoğun bir maç trafiği başlıyor. 7. haftada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor farklı günlerde sahaya çıkarken karşılaşmaların saatleri de futbolseverler tarafından merak ediliyor.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli maç takvimi nedeniyle verilen aranın ardından Süper Lig'de yeniden puan mücadelesi başlıyor. 7. haftanın perdesi 9 Ekim Cuma günü saat 20.00'de Galatasaray-Kasımpaşa karşılaşmasıyla açılacak.

DÖRT BÜYÜKLER NE ZAMAN OYNAYACAK?

Dört büyüklerin programı bu hafta farklı günlere dağılıyor. Galatasaray cuma akşamı Kasımpaşa karşısında haftayı açarken, Trabzonspor ve Fenerbahçe cumartesi günü deplasmanda sahaya çıkacak. Beşiktaş'ın Kocaelispor randevusu ise pazar akşamı oynanacak.

Buna göre öne çıkan maçların programı şöyle:

  • Galatasaray - Kasımpaşa: 9 Ekim Cuma, 20.00
  • Samsunspor - Trabzonspor: 10 Ekim Cumartesi, 16.00
  • Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: 10 Ekim Cumartesi, 19.00
  • Beşiktaş - Kocaelispor: 11 Ekim Pazar, 19.00
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BU HAFTA HANGİ MAÇLAR OYNANACAK?

7. haftada dokuz karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Program cuma akşamı başlayacak, hafta sonu boyunca devam edecek ve pazartesi günü oynanacak Eyüpspor-Göztepe mücadelesiyle tamamlanacak.

9 Ekim Cuma

  • 20.00: Galatasaray - Kasımpaşa

10 Ekim Cumartesi

  • 13.30: Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler
  • 16.00: Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK
  • 16.00: Samsunspor - Trabzonspor
  • 19.00: Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

11 Ekim Pazar

  • 13.30: TÜMOSAN Konyaspor - İstanbul Başakşehir FK
  • 16.00: Gaziantep FK - Arca Çorum FK

19.00: Beşiktaş - Kocaelispor

12 Ekim Pazartesi

  • 20.00: Eyüpspor - Göztepe

SÜPER LİG 7. HAFTA NE ZAMAN SONA ERECEK?

Haftanın son karşılaşması 12 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Eyüpspor ile Göztepe arasında oynanacak. Bu mücadeleyle birlikte Süper Lig'de 7. hafta tamamlanacak ve takımlar bir sonraki hafta programına geçecek.

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Süper Lig ne zaman başlayacak, bu hafta hangi maçlar oynanacak? 7. hafta maç takvimi!
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