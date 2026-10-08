Süper Lig ne zaman başlayacak, bu hafta hangi maçlar oynanacak? 7. hafta maç takvimi!

DÖRT BÜYÜKLER NE ZAMAN OYNAYACAK?

Dört büyüklerin programı bu hafta farklı günlere dağılıyor. Galatasaray cuma akşamı Kasımpaşa karşısında haftayı açarken, Trabzonspor ve Fenerbahçe cumartesi günü deplasmanda sahaya çıkacak. Beşiktaş'ın Kocaelispor randevusu ise pazar akşamı oynanacak.

Buna göre öne çıkan maçların programı şöyle: