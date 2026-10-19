Haberler Yaşam Haberleri Süper Lig'de dev derbi maçı! Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 19.10.2026 07:40

Süper Lig'de dev derbi maçı! Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig’in 8. haftasında karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili ekibin sahasında oynanacak mücadele öncesinde iki takımın kadrosundaki eksikler gündeme geldi. Beşiktaş’ta Orkun Kökçü’nün, Trabzonspor’da ise Onuachu’nun derbide forma giyemeyeceği bildirildi. Futbolseverler, Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasının tarihini, başlama saatini ve canlı yayın kanalını araştırıyor.

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Süper Lig’de dev derbi maçı! Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Avrupa kupalarında oynadıkları karşılaşmaları galibiyetle tamamlayan iki ekip, lig mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, kendi sahasında oynanacak maçta Beşiktaş'ı ağırlayacak. Derbi öncesinde karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç programı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ DERBİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor-Beşiktaş derbi maçı 19 Ekim Pazartesi saat 20.00'de başlayacak. Papara Park'ta oynanacak olan mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ DERBİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN SPORTS 1 ekranından canlı olarak yayınlanacak.

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BEŞİKTAŞ, TRABZON DEPLASMANINDA SON GALİBİYETİNİ 2020'DE ALDI

Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanında son galibiyetini 2020-2021 sezonunda elde etti. Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde sahaya çıkan siyah-beyazlı ekip, Trabzon'da oynanan karşılaşmayı 3-1 kazanarak üç puanın sahibi oldu.

TRABZONSPOR, BEŞİKTAŞ'A KARŞI EVİNDEKİ SON 5 MAÇTA MAĞLUP OLMADI

Trabzonspor, 19 Ekim Pazartesi günü sahasında ağırlayacağı Beşiktaş'a karşı son 5 iç saha karşılaşmasında yenilgi yaşamadı. Bordo-mavili ekip, bu mücadelelerin 1'ini kazanırken 4 maçta rakibiyle puanları paylaştı.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Süper Lig'de dev derbi maçı! Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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