Süper Lig’de dev derbi maçı! Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Avrupa kupalarında oynadıkları karşılaşmaları galibiyetle tamamlayan iki ekip, lig mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, kendi sahasında oynanacak maçta Beşiktaş'ı ağırlayacak. Derbi öncesinde karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç programı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
Trabzonspor-Beşiktaş derbi maçı 19 Ekim Pazartesi saat 20.00'de başlayacak. Papara Park'ta oynanacak olan mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.
Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanında son galibiyetini 2020-2021 sezonunda elde etti. Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde sahaya çıkan siyah-beyazlı ekip, Trabzon'da oynanan karşılaşmayı 3-1 kazanarak üç puanın sahibi oldu.
Trabzonspor, 19 Ekim Pazartesi günü sahasında ağırlayacağı Beşiktaş'a karşı son 5 iç saha karşılaşmasında yenilgi yaşamadı. Bordo-mavili ekip, bu mücadelelerin 1'ini kazanırken 4 maçta rakibiyle puanları paylaştı.