Süper Lig’de dev derbi maçı! Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Avrupa kupalarında oynadıkları karşılaşmaları galibiyetle tamamlayan iki ekip, lig mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, kendi sahasında oynanacak maçta Beşiktaş'ı ağırlayacak. Derbi öncesinde karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç programı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.