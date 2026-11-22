Haftanın son Süper Loto çekilişinde şanslı numaralar belli oldu. Kuponlarını kontrol etmek isteyenler, çekiliş sonuçları, kazanan numaralar ve ikramiye dağılımına ilişkin ayrıntıları araştırmaya başladı. İşte 22 Kasım 2026 Süper Loto sonuç sorgulama ekranı ve çekiliş detayları...