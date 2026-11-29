SÜPER LOTO ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?

Süper Loto çekilişleri haftada üç gün, salı, perşembe ve pazar günleri düzenleniyor. Çekiliş sonuçları Milli Piyango Online platformunda yayımlanıyor. Kupon sahipleri, sonuçlar açıklandıktan sonra kazanan numaraları ve ikramiye kategorilerine ilişkin bilgileri resmi internet sitesinden inceleyebiliyor.