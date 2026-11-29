Süper Loto 29 Kasım 2026 Pazar çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın merakla beklenen çekilişinde şanslı numaralar belli olurken gözler büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığına çevrildi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar, kazandıran numaralar ve ikramiye dağılımı için sonuç sorgulama ekranını araştırmaya başladı.
29 Kasım 2026 Pazar çekilişinde kazandıran numaralar: 3, 7, 11, 29, 31, 38
Süper Loto çekilişleri haftada üç gün, salı, perşembe ve pazar günleri düzenleniyor. Çekiliş sonuçları Milli Piyango Online platformunda yayımlanıyor. Kupon sahipleri, sonuçlar açıklandıktan sonra kazanan numaraları ve ikramiye kategorilerine ilişkin bilgileri resmi internet sitesinden inceleyebiliyor.
Süper Loto kuponu satın alanlar, biletlerini Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi üzerinden kontrol edebilir. Sonuç sorgulama ekranında açıklanan numaralarla kupondaki sayılar karşılaştırılarak ikramiye kazanılıp kazanılmadığı öğrenilebilir.
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