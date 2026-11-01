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Giriş Tarihi: 1.11.2026 18:40

Süper Loto Sonuçları 1 Kasım 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto Sorgulama Ekranı

Süper Loto sonuçları 1 Kasım 2026 Pazar çekilişi öncesi heyecan zirvede! Haftanın son çekilişinde dev ikramiyeyi kazanmak isteyenler Milli Piyango Online bilet sorgulama ekranına kilitlendi. Peki, kazandıran şanslı numaralar belli oldu mu? İşte saat detayları ve tüm merak edilenler.

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Süper Loto Sonuçları 1 Kasım 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto Sorgulama Ekranı
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Milli Piyango İdaresi bünyesinde Sisal Şans tarafından düzenlenen haftanın 3. Süper Loto çekiliş günü geldi. Milyonlarca şans oyunu sever, büyük ikramiye tutarının açıklandığı bu özel akşamda sorgulama linkini araştırıyor. Yayın saati yaklaşırken canlı yayın kanalları ve bilet sorgulama adımları netleşti.

1 KASIM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) takvimine göre 1 Kasım 2026 Pazar Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da başlayacak. Noter huzurunda ve halka açık olarak gerçekleştirilen çekiliş yaklaşık 10-15 dakika sürecek. Kürelerin dönmesiyle birlikte 1 ila 60 arasından belirlenecek 6 kazanan numara anlık olarak çekiliş heyecanını belirleyecek.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

Şans tutkunları 1 Kasım Süper Loto çekilişini canlı olarak takip edebilme imkanına sahip. Çekiliş saati olan 21.30 itibarıyla tüm süreç millipiyangoonline.com adresi üzerinden ve resmi Milli Piyango TV YouTube kanalı aracılığıyla eş zamanlı canlı yayınlanacak. Canlı yayını izleyerek kazandıran numaraları anbean kendi kuponunuzla eşleştirebilirsiniz.

Çekiliş sonrası sisteme düşen şanslı numaraları kontrol etmek içinse aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

SÜPER LOTO SONUÇLARI 2026 EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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SÜPER LOTO OYUN KURALLARI

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 tanesinin tahmin edilmesine dayalı bir şans oyunudur. Katılımcılar oynadıkları her kolon için 6 numara seçer. Çekilişte en az 2, en fazla 6 numaranın doğru tahmin edilmesiyle ikramiye kazanılır.

En büyük ikramiye olan dev meblağ ise 6 şanslı numarayı tek bir kolonda doğru bilen talihli veya talihlilerin olur. 6 bilen çıkmaması halinde ikramiye tutarı bir sonraki çekilişe devrederek büyümeye devam eder.

1 Kasım 2026 Şans Topu Sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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