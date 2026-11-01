Süper Loto Sonuçları 1 Kasım 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto Sorgulama Ekranı

Milli Piyango İdaresi bünyesinde Sisal Şans tarafından düzenlenen haftanın 3. Süper Loto çekiliş günü geldi. Milyonlarca şans oyunu sever, büyük ikramiye tutarının açıklandığı bu özel akşamda sorgulama linkini araştırıyor. Yayın saati yaklaşırken canlı yayın kanalları ve bilet sorgulama adımları netleşti.
Milli Piyango İdaresi (MPİ) takvimine göre 1 Kasım 2026 Pazar Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da başlayacak. Noter huzurunda ve halka açık olarak gerçekleştirilen çekiliş yaklaşık 10-15 dakika sürecek. Kürelerin dönmesiyle birlikte 1 ila 60 arasından belirlenecek 6 kazanan numara anlık olarak çekiliş heyecanını belirleyecek.
Şans tutkunları 1 Kasım Süper Loto çekilişini canlı olarak takip edebilme imkanına sahip. Çekiliş saati olan 21.30 itibarıyla tüm süreç millipiyangoonline.com adresi üzerinden ve resmi Milli Piyango TV YouTube kanalı aracılığıyla eş zamanlı canlı yayınlanacak. Canlı yayını izleyerek kazandıran numaraları anbean kendi kuponunuzla eşleştirebilirsiniz.
Çekiliş sonrası sisteme düşen şanslı numaraları kontrol etmek içinse aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:
SÜPER LOTO SONUÇLARI 2026 EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 tanesinin tahmin edilmesine dayalı bir şans oyunudur. Katılımcılar oynadıkları her kolon için 6 numara seçer. Çekilişte en az 2, en fazla 6 numaranın doğru tahmin edilmesiyle ikramiye kazanılır.