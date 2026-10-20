Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları 20 Ekim 2026: İşte haftanın kazandıran şanslı numaraları
Giriş Tarihi: 20.10.2026 21:28 Son Güncelleme: 20.10.2026 21:36

Süper Loto sonuçları 20 Ekim 2026: İşte haftanın kazandıran şanslı numaraları

Süper Loto 20 Ekim 2026 Salı çekilişi tamamlandı. Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen çekilişin ardından kazanan numaralar belli oldu. Büyük ikramiye heyecanı yaşayan vatandaşlar, Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı üzerinden çekiliş sonuçlarını kontrol etmeye başladı. İşte 20 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazanan numaralar...

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Süper Loto sonuçları 20 Ekim 2026: İşte haftanın kazandıran şanslı numaraları
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Haftanın merakla beklenen şans oyunlarından Süper Loto'da 20 Ekim Salı çekilişi sona erdi. Çekilişin tamamlanmasıyla birlikte kazanan numaralar duyuruldu. Büyük ikramiye heyecanı yaşayan vatandaşlar, kuponlarında yer alan numaraların sonuçlarla eşleşip eşleşmediğini öğrenmek için sonuç ekranına yöneldi. İşte 20 Ekim 2026 Süper Loto çekiliş sonuçları...

Süper Loto sonuçları 20 Ekim 2026: İşte haftanın kazandıran şanslı numaraları

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

20 Ekim 2026 tarihli Süper Loto çekilişi, saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasıyla haftanın kazandıran numaraları da netleşti.

İşte sonuçlar: 4, 10, 14, 19, 51, 52

Süper Loto sonuçları 20 Ekim 2026: İşte haftanın kazandıran şanslı numaraları

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Çekilişin ardından açıklanan sonuçlara, Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Süper Loto sonuçları 20 Ekim 2026: İşte haftanın kazandıran şanslı numaraları

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR VE ÖDÜL KATEGORİLERİ NELERDİR?

Süper Loto oynamak oldukça basit bir kural setine dayanır: 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayı seçilerek kolon tamamlanır.

Katılımcılar ister kendileri kupon doldurabilir, isterlerse de terminallerden "Rastgele" seçim hakkını kullanabilirler.

İkramiye kazanabilmek için çekilen 6 sayı içerisinden en az 2, 3, 4, 5 veya 6 numaranın doğru tahmin edilmesi gerekir.

Bilinen sayı kombinasyonu arttıkça, kazanılan ödülün miktarı da doğru orantılı olarak yükselir.

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Süper Loto sonuçları 20 Ekim 2026: İşte haftanın kazandıran şanslı numaraları
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