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Giriş Tarihi: 6.10.2026 21:51

Süper Loto sonuçları açıklandı! 6 Ekim Salı Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama

Süper Loto çekilişinin ardından gözler açıklanan sonuçlara çevrildi. 6 Ekim 2026 Salı günü gerçekleştirilen çekilişle birlikte haftanın kazandıran numaraları belli oldu. Çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, kuponlarında yer alan numaralarla açıklanan sonuçları karşılaştırarak ikramiye durumlarını sorgulamaya başladı.

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Süper Loto sonuçları açıklandı! 6 Ekim Salı Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama
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Süper Loto çekilişinde haftanın kazandıran numaraları belli oldu. 6 Ekim 2026 tarihli çekilişin tamamlanmasının ardından kupon sahipleri, açıklanan sonuçlar üzerinden ikramiye durumlarını kontrol etmeye başladı. Milli Piyango Online sonuç sorgulama ekranından 6 Ekim Süper Loto sonuçlarına ve kazanan numaralara ulaşılabiliyor.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Bilet sahiplerinin heyecanla beklediği Ağustos 2026 çekilişi, planlandığı üzere saat 21:30'da çekildi. İşte sonuçlar:

7-14-20-43-46-56

MPİ ONLİNE SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Çekilişin tamamlanmasının hemen ardından sonuçlar, Milli Piyango Online resmi web sitesinde ve mobil uygulamasında erişime açılıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR VE ÖDÜL KATEGORİLERİ NELERDİR?

Süper Loto oynamak oldukça basit bir kural setine dayanır: 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayı seçilerek kolon tamamlanır.

Katılımcılar ister kendileri kupon doldurabilir, isterlerse de terminallerden "Rastgele" seçim hakkını kullanabilirler.

İkramiye kazanabilmek için çekilen 6 sayı içerisinden en az 2, 3, 4, 5 veya 6 numaranın doğru tahmin edilmesi gerekir.

Bilinen sayı kombinasyonu arttıkça, kazanılan ödülün miktarı da doğru orantılı olarak yükselir.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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