Süper Loto sonuçları açıklandı! 6 Ekim Salı Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama

Bilet sahiplerinin heyecanla beklediği Ağustos 2026 çekilişi, planlandığı üzere saat 21:30'da çekildi. İşte sonuçlar:
Çekilişin tamamlanmasının hemen ardından sonuçlar, Milli Piyango Online resmi web sitesinde ve mobil uygulamasında erişime açılıyor.
SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Süper Loto oynamak oldukça basit bir kural setine dayanır: 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayı seçilerek kolon tamamlanır.
Katılımcılar ister kendileri kupon doldurabilir, isterlerse de terminallerden "Rastgele" seçim hakkını kullanabilirler.
İkramiye kazanabilmek için çekilen 6 sayı içerisinden en az 2, 3, 4, 5 veya 6 numaranın doğru tahmin edilmesi gerekir.
Bilinen sayı kombinasyonu arttıkça, kazanılan ödülün miktarı da doğru orantılı olarak yükselir.