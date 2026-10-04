Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online 4 Ekim Süper Loto sonuçları sorgulama

Milli Piyango tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi, 4 Ekim Pazar günü tamamlandı. Çekilişin sona ermesiyle birlikte şanslı numaralar ve ikramiye bilgileri belli oldu. Süper Loto sonuçları, Milli Piyango Online üzerinden erişime açıldı.
4 Ekim Pazar çekilişinde kazandıran numaralar:
Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.
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