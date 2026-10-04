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Giriş Tarihi: 4.10.2026 21:38

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online 4 Ekim Süper Loto sonuçları sorgulama

Süper Loto çekilişi 4 Ekim Pazar akşamı gerçekleştirildi. Milli Piyango Online ve MP TV üzerinden takip edilen çekilişte kazandıran numaralar belli oldu. Şans oyunu oynayanlar, büyük ikramiye ve diğer ikramiye detaylarıyla birlikte Süper Loto sonuçlarını sorguluyor.

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Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online 4 Ekim Süper Loto sonuçları sorgulama
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Milli Piyango tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi, 4 Ekim Pazar günü tamamlandı. Çekilişin sona ermesiyle birlikte şanslı numaralar ve ikramiye bilgileri belli oldu. Süper Loto sonuçları, Milli Piyango Online üzerinden erişime açıldı.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

4 Ekim Pazar çekilişinde kazandıran numaralar:

9-17-31-34-51-55

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor

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Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online 4 Ekim Süper Loto sonuçları sorgulama
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