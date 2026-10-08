Süper Loto sonuçları sorgulama: Milli Piyango Online ile 8 Ekim Süper Loto sonuçları belli oldu!

Milli Piyango tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi, 8 Ekim Perşembe günü tamamlandı. Çekilişin sona ermesinin ardından oyuncular, kuponlarında yer alan sayıların sonuçlarla eşleşip eşleşmediğini kontrol etmeye başladı. Süper Loto'nun kazandıran numaraları Milli Piyango Online sonuç ekranında yayınlandı.
8 Ekim Süper Loto çekilişi Milli Piyango Online üzerinden gerçekleştirildi ve sonuçlar belli oldu.
8 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları, açıklanan kazanan numaralarla birlikte sonuç ekranında yerini aldı.
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor
Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.