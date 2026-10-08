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Giriş Tarihi: 08.10.2026 21:36

Süper Loto sonuçları sorgulama: Milli Piyango Online ile 8 Ekim Süper Loto sonuçları belli oldu!

8 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin ardından kazandıran numaralar belli oldu. Çekilişi takip eden şans oyunu tutkunları, kuponlarındaki rakamları kontrol etmek için sonuç ekranına yöneldi. Büyük ikramiyenin hangi numaralara isabet ettiği ve çekilişte çıkan sayılar merak konusu oldu.

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Süper Loto sonuçları sorgulama: Milli Piyango Online ile 8 Ekim Süper Loto sonuçları belli oldu!
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Milli Piyango tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi, 8 Ekim Perşembe günü tamamlandı. Çekilişin sona ermesinin ardından oyuncular, kuponlarında yer alan sayıların sonuçlarla eşleşip eşleşmediğini kontrol etmeye başladı. Süper Loto'nun kazandıran numaraları Milli Piyango Online sonuç ekranında yayınlandı.

8 EKİM SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR AÇIKLANDI!

8 Ekim Süper Loto çekilişi Milli Piyango Online üzerinden gerçekleştirildi ve sonuçlar belli oldu.

8 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları, açıklanan kazanan numaralarla birlikte sonuç ekranında yerini aldı.

11-16-21-36-39-58

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SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Süper Loto sonuçları sorgulama: Milli Piyango Online ile 8 Ekim Süper Loto sonuçları belli oldu!
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