Haberler Yaşam Haberleri Süper Mario'yu tasarlayan Şigeru Miyamoto, Mario'nun yer aldığı ilk video oyununda Mario yerine hangi karakteri kullanmak istemiş ama karakterin lisans haklarını alamayınca Mario'yu tasarlamıştır?
Giriş Tarihi: 31.8.2022 21:37 Son Güncelleme: 31.8.2022 21:37

Süper Mario'yu tasarlayan Şigeru Miyamoto, Mario'nun yer aldığı ilk video oyununda Mario yerine hangi karakteri kullanmak istemiş ama karakterin lisans haklarını alamayınca Mario'yu tasarlamıştır?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan Süper Mario'yu tasarlayan Şigeru Miyamoto, Mario'nun yer aldığı ilk video oyununda Mario yerine hangi karakteri kullanmak istemiş ama karakterin lisans haklarını alamayınca Mario'yu tasarlamıştır? sorusunun cevabı merak konusu olarak Süper Mario'yu tasarlayan Şigeru Miyamoto, Mario'nun yer aldığı ilk video oyununda Mario yerine hangi karakteri kullanmak istemiş ama karakterin lisans haklarını alamayınca Mario'yu tasarlamıştır? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte sorunun merak edilen cevabı.

Süper Mario’yu tasarlayan Şigeru Miyamoto, Mario’nun yer aldığı ilk video oyununda Mario yerine hangi karakteri kullanmak istemiş ama karakterin lisans haklarını alamayınca Mario’yu tasarlamıştır?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan Süper Mario'yu tasarlayan Şigeru Miyamoto, Mario'nun yer aldığı ilk video oyununda Mario yerine hangi karakteri kullanmak istemiş ama karakterin lisans haklarını alamayınca Mario'yu tasarlamıştır? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan Süper Mario'yu tasarlayan Şigeru Miyamoto, Mario'nun yer aldığı ilk video oyununda Mario yerine hangi karakteri kullanmak istemiş ama karakterin lisans haklarını alamayınca Mario'yu tasarlamıştır? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.



SORU: Süper Mario'yu tasarlayan Şigeru Miyamoto, Mario'nun yer aldığı ilk video oyununda Mario yerine hangi karakteri kullanmak istemiş ama karakterin lisans haklarını alamayınca Mario'yu tasarlanmıştır?

A- Temel Reis (CEVAP)
B- Ayı Yogi
C- Hızlı Gonzalez
D- Fred Çakmaktaş

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Süper Mario'yu tasarlayan Şigeru Miyamoto, Mario'nun yer aldığı ilk video oyununda Mario yerine hangi karakteri kullanmak istemiş ama karakterin lisans haklarını alamayınca Mario'yu tasarlamıştır?
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