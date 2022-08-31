Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan Süper Mario'yu tasarlayan Şigeru Miyamoto, Mario'nun yer aldığı ilk video oyununda Mario yerine hangi karakteri kullanmak istemiş ama karakterin lisans haklarını alamayınca Mario'yu tasarlamıştır? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan Süper Mario'yu tasarlayan Şigeru Miyamoto, Mario'nun yer aldığı ilk video oyununda Mario yerine hangi karakteri kullanmak istemiş ama karakterin lisans haklarını alamayınca Mario'yu tasarlamıştır? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.