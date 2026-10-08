Şüpheli çizimler incelemeye alındı

Bahçelievler
Kocasinan Merkez Mahallesi'ndeki bir ortaokulda öğrenim gören 12 yaşındaki Z.K.G.'nin defterine yaptığı çizimler incelemeye alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede, çizimlerin 2017 yılında başka bir ülkedeki okulda meydana gelen katliama atıfta bulunduğunun değerlendirildiği belirtildi. Bunun üzerine Z.K.G., 7 Ekim'de muhafaza altına alındı. Öte yandan bazı sosyal medya platformlarında olayla ilgili paylaşılan içeriklerde, Z.K.G.'nin velisinin polis memuru olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı. Emniyet tarafından yapılan incelemede söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı tespit edildi. Bu arada, okul önünde toplanan bazı veliler ise olaya tepki gösterdi.
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Mete Efendioğlu - Editör