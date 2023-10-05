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Giriş Tarihi: 5.10.2023 09:28 Son Güncelleme: 5.10.2023 09:50

Şüpheli kovalarken kaza yapan polis şehit oldu

Gaziantep'te şüpheli bir motosikleti kovalarken, yaptığı tek taraflı kazada ağır yaralanan yunus polisi Emirhan Şimşek, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Şüpheli kovalarken kaza yapan polis şehit oldu

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin 8 Şubat Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motorize yunus timleri, bir şüphelinin kullandığı motosikleti kovalamaca sırasında tek taraflı kaza yaptı. Kazada, yunus polisi Emirhan Şimşek ağır yaralanırken, bir polis memuru ise hafif yaralandı. Şimşek, sağlık ekipleri tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis memuru Emirhan Şimşek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit polis memuru Emirhan Şimşek'in naaşının, Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde düzenlenecek törenin ardından memleketi Hatay'ın Belen ilçesi Tosyalı Camiinde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası İskenderun Şehitliğine defnedileceği öğrenildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Emniyet Müdürlüğümüz kadrosunda görevli Polis Memuru Emirhan Şimşek, 04.10.2023 günü saat 22.15 sıralarında Asayiş Şube Müdürlüğü Motorize Yunus Timlerimize bağlı motorize ekip ile şüpheli motosikleti kovalamaca sırasında tek taraflı kaza sonucu kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesinde şehit olmuştur. Şehit Polis Memuru Emirhan Şimşek'in naaşı 05.10.2023 Perşembe günü (bugün)saat 10.30'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yerleşkesinde yapılacaktır. Tören akabinde Hatay Belen ilçesinde Tosyalı camiinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası İskenderun Şehitliğine defnedilecektir. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

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Şüpheli kovalarken kaza yapan polis şehit oldu
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