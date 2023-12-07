Şüpheli ölüm cinayet çıktı

Adana'da 1 yıl önce Muhammet Saydam (23), Emrah Kaya (25) aracılığıyla barışmak için buluştuğu Kadir Tunç (25) tarafından öldürüldü. Muhammet Saydam'ı toprağa veren aile cinayetle ilgili Emrah Kaya'yı sorumlu tutarak kin besledi. Emrah Kaya, cinayetten bir süre sonra 'kasten yaralama' suçundan cezaevine girdi. Yasin Saydam (30), kardeşinin intikamı için Emrah Kaya'nın ağabeyi Aşkın Kaya'yı (29) yaşadığı metruk binada öldürdükten sonra Kocaeli'ne kaçtı. Aşkın Kaya'nın cesedi çürümeye başlamışken bulundu. 'Şüpheli ölüm' diye adli tıpa kaldırılan Aşkın Kaya'ya yapılan otopside başından ve göğsünden vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis faili meçhul cinayeti aydınlatmak için özel ekip kurdu. Cinayet dedektifleri tarafından izlenilen 1000 saatlik güvenlik kamerası görüntü sayesinde zanlıya ulaşıldı. Olayla ilgili 2'si kadın 9 kişi gözaltına alındı. Suçlamayı kabul etmeyen katil zanlısı Yasin Saydam tutuklandı.

OTOPSİDEN CİNAYET ÇIKTI

Olay, 5 Eylül'de Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Aşkın Kaya'nın yaşadığı metruk binadan yayılan kötü kokular üzerine komşuları, polise ihbarda bulundu. Binaya giren ekipler, Kaya'nın çürümeye başlamış cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından 'şüpheli ölüm' olarak değerlendirilen Aşkın Kaya'nın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan otopside Kaya'nın, 2 Eylül'de başından ve göğsünden tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Faili meçhul cinayetin aydınlatılması için Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu.

CEZAEVİNDE OLUNCA…

Polisin yaptığı çalışmada 8 Haziran 2022'de aynı mahallede ev kurşunlama söylentisi nedeniyle Muhammet Saydam'ın Kadir Tunç tarafından öldürüldüğünü, Aşkın Kaya cinayetinin de bu nedenle işlenmiş olabileceği mercek altına alındı. Aşkın Kaya'nın, 'kasten yaralama' suçundan cezaevine giren kardeşi Emrah Kaya'nın cinayet günü Kadir Tunç ile buluşacak olan Muhammet Saydam'ın silahını 'barışma bahanesiyle' teslim aldığı belirlendi. Saydam ailesinin, Muhammet Saydam'ın öldürülmesinden Emrah Kaya'yı sorumlu tuttuğu, cezaevinde olması sebebiyle ağabeyi Aşkın Kaya'nın öldürüldüğü öne sürüldü.

ŞEHİR DEĞİŞTİRDİ

Soruşturmayı bu yönde derinleştiren cinayet polisi, Aşkın Kaya'yı yaşadığı metruk evde öldürdüğü değerlendirilen Saydam'ın ağabeyi Yasin Saydam'ı takibe aldı. Şüphelinin, olaydan hemen sonra Kocaeli'ye kaçtığı ve sahte kimlik kullandığı saptandı. Polis, cinayet şüphelisi Saydam ile ona yardım ettiği öne sürülen kuzeni B.S., arkadaşı M.Ş.U. ile 6 akrabasını teknik takiple tespit etti.

SUÇU KABUL ETMEDİ

Şüphelilerin adreslerini belirleyen polis 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda Yasin Saydam'ın da aralarında olduğu 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden Yasin Saydam, cinayeti kendinin işlemediğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından 'kan gütme saikiyle adam öldürme' suçundan adliyeye sevk edilen Yasin Saydam çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, B.S. ve M.Ş.U. adli kontrol şartı, diğer 6 şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.