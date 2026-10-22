Şüpheli ölümde arkadaşa tutuklama

Burdur'un Bucak ilçesinde 18 Ekim gecesi Muhammet Çağrı Çiçen henüz bilinmeyen bir nedenle 6'ncı kattaki terastan düştü. Ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

YENİ DELİLLERE ULAŞILDI

Olay sırasında Çiçen'in yanında bulunan 4 arkadaşı ifadeleri alınmak üzere gözaltına alınmış, polis merkezindeki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Başlatılan soruşturma çerçevesinde yeni delillere ulaşan ekipler dün Çiçen'in hayatını kaybettiği gün terasta bulunan 4 arkadaşını tekrar gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede 22 yaşındaki M.Z.İ., taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şahıs ise yurt dışıyasağı ile adli kontrolle serbest bırakıldı.