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Giriş Tarihi: 22.10.2026

Şüpheli ölümde arkadaşa tutuklama

Burdur’da 6. kattan düşerek ölen Muhammet Çağrı Çiçen soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Çiçen’in arkadaşı tutuklandı

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Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Şüpheli ölümde arkadaşa tutuklama
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Burdur'un Bucak ilçesinde 18 Ekim gecesi Muhammet Çağrı Çiçen henüz bilinmeyen bir nedenle 6'ncı kattaki terastan düştü. Ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

YENİ DELİLLERE ULAŞILDI
Olay sırasında Çiçen'in yanında bulunan 4 arkadaşı ifadeleri alınmak üzere gözaltına alınmış, polis merkezindeki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Başlatılan soruşturma çerçevesinde yeni delillere ulaşan ekipler dün Çiçen'in hayatını kaybettiği gün terasta bulunan 4 arkadaşını tekrar gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede 22 yaşındaki M.Z.İ., taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şahıs ise yurt dışıyasağı ile adli kontrolle serbest bırakıldı.

#BURDUR
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