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Giriş Tarihi: 5.10.2024 15:16

Sur cinayetinin kurbanı İkbal Uzuner duvakla gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul’da Fatih’te surlarda öldürülen İkbal Uzuner, düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Baba Balım sana nasıl kıydılar diye feryat ederken kardeşi “Benim ablamdan ne istediler” diye gözyaşlarına boğuldu.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Sur cinayetinin kurbanı İkbal Uzuner duvakla gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

Olay, saat 16.00 sıralarında Fatih'te meydana geldi. Önce Eyüpsultan'da eski kız arkadaşı olan Ayşenur Halil'i öldüren Semih Çelik, ardından Fatih'teki kız arkadaşı olan İkbal Uzuner ile birlikte surlara çıktı. Çelik, burada Uzuner'i de vahşice katletmiş ve ardından surlardan atlayarak intihar etmişti. Fatih'teki surlarda öldürülen İkbal Uzuner için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye acılı ailesi babası Hasan Uzuner ile küçük kardeşi Efe Uzuner ve diğer ailesi taziyeleri kabul etti. Cenaze Camiye getirildiğinde baba Hasan Uzuner benim balımdan ne istediniz kızım sana nasıl kıydılar diyerek feryat etti. Cenaze musalla taşına konulduğunda ise küçük kardeşi Efe "Benim ablamdan ne istediler. Benim ablamı verin bana diyerek tabuta sarılıp gözyaşlarına boğuldu. Küçük çocuğun feryatları cenazeye katılanları gözyaşlarına boğdu.



Polis ekiplerince her iki cenaze töreni için alanlarda geniş güvenlik önlemi alındı.

Cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uzuner, okunan duaların ardından Edirnekapı Şehitliğindeki Mezarlığına defnedildi.
Öte yandan iki kadını öldürdükten sonra Fatih'te surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik'in cenaze namazının, güvenlik sebebiyle iptal edilerek direk mezarlıkta toprağa verildiği kaydedildi.

Fatih'te cani Semih Çelik'in öldürdüğü İkbal Uzuner dualarla son yolculuğuna uğurlandı

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Sur cinayetinin kurbanı İkbal Uzuner duvakla gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
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