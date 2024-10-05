Fatih’te cani Semih Çelik'in öldürdüğü İkbal Uzuner dualarla son yolculuğuna uğurlandı 05.10.2024 | 14:53 SON DAKİKA... İstanbul Fatih'te surlarda cani Semih Çelik'in katlettiği İkbal Uzuner, dualar ve tekbirlerle son yolcuğuna uğurlandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Fatih'te meydana geldi. Önce Eyüpsultan'da eski kız arkadaşı olan Ayşenur Halil'i öldüren Semih Çelik, ardından Fatih'teki kız arkadaşı olan İkbal Uzuner ile birlikte surlara çıktı. Çelik, burada Uzuner'i de vahşice katletmiş ve ardından surlardan atlayarak yaşamına son vermişti. Dün Fatih'teki surlarda öldürülen İkbal Uzuner için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye acılı ailesi, İstanbul Valisi Davut Gül ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uzuner, okunan duaların ardından son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan cenaze töreni esnasında Uzuner'in yakınlarının sinir krizi geçirdiği ve güçlükle ayakta durduğu görüldü.