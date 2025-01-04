Suriye’de eğitim gören terörist Şanlıurfa’da teslim oldu

İçişleri Bakanlığı alınan bilgiye göre, özellikle PYD/YPG'nin Suriye'de bulunduğu alanlarda kontrolü kaybetmesiyle terör örgütü içerisindeki çözülme süreci de hızlandı. Bu kapsamda Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada, Suriye'de suikast eğitimi aldığı belirtilen E.G. isimli PKK/PYD'li teröristin örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Ayrıca, Diyarbakır'daki evlat nöbetlerine katılan 487 aileden 58'inin evlatlarına kavuştuğu kaydedildi. Bakanlık konuya ilişkin sosyal medyadan da paylaşım yaptı. X üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: "PKK terör örgütünün Suriye'de PYD/YPG adıyla bulunduğu bölgelerde kontrolü kaybetmesi, çözülmeyi daha da hızlandırdı. Bir annenin daha Diyarbakır'daki "Evlat Nöbeti", Jandarma İstihbarat Komutanlığı ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığının yürüttüğü başarılı ikna çalışmaları sayesinde sona erdi.

Yapılan çalışmalar neticesinde; 2021 yılında yurt içinde terör örgütüne katılan, Aynı yıl örgütün Suriye kırsal kadrosuna geçiş yapan, 2022 yılında Suriye bölgesindeki sözde savaş taburlarında yer alan, İnsansız hava araçlarına yönelik keşif, gözetleme ve sabotaj eğitimi alan, Suriye'de suikast eğitimi alan, E.G. isimli terörist, örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristin annesi Çiğdem ADAK, 2019 yılında Diyarbakır HDP İl Binası önünde başlatılan evlat nöbetine 254. aile olarak katılmış, "Evlatlarımızı öyle de böyle de sizden alacağız. Kardeş kardeşe silah doğrultmaz." ifadeleriyle terör örgütüne karşı kararlı bir duruş sergilemişti. Evlat hasreti çeken diğer ailelere de şu sözlerle çağrıda bulundu: "Yüreğinizdeki yangını saklamayın, korkmayın, gelin ve evlatlarınıza kavuşmak için sesinizi duyurun." Diyarbakır'daki evlat nöbetlerine katılan toplam 487 aileden 58'inin evladına kavuşması sağlandı."