Suriye’de kalp krizi geçiren Piyade Uzman Çavuş şehit oldu

Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yaparken kalp krizi geçiren Afyonkarahisarlı Piyade Uzman Çavuş İsmet Aktaş şehit oldu. 1992 doğumlu olan Aktaş, gece uyurken kalp krizi geçirdi ve kaldırıldı. Kalp krizi geçiren Aktaş Askeri ambulansla Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi'nde kaldırılırdı. Aktaş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı İsmail Kumartaşlı, şehidin cenazesinin yarın öğle namazını müteakip Dinar merkezden son yolculuğuna uğurlanacağını belirtti. Evli ve 2 çocuk babası olan İsmet Aktaş'ın ani vefatı büyük üzüntü yarattı.Şehit İsmet Aktaş'ın cenazesi Şanlıurfa'dan memleketi Afyonkarahisar'a gönderilecek.