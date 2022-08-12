Suriye’de Türk Bayrağı’nın yakılmasına Suriyelilerden tepki! Suriye geçici hükümeti: “Omuz omuza birlikte savaştık”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı'nın son gününde kapanış konuşması "Muhalif olan Suriyelilerle rejim arasında bir barışın olması gerektiğini, Türkiye olarak da böyle bir durumda buna destek olabileceğimizi de söyledik" açıklaması sonrası Azez'de Suriyeli muhalifler Türk bayrağını yaktı.

ESAD VE PKK ZULMÜNE KARŞI BERABER SAVAŞTIK

Suriye Geçici Hükümeti ile Askeri Şurta ve Hamzat Komutanları Türk bayrağı yakılma olayının ardından tepki gösterdi. Suriye Geçici Hükümeti açıklamasında "Türk kardeşlerimiz ile kardeşlik zamanla değil müşterek fedakarlıklar ile ölçülür, şehitlerimizin kanına bulanan devrimimizin bayrağı altında, onların bayrağı ve şehitlerinin kanlarının şehitlerimizin kanlarıyla karışmasıyla omuz omuza birlikte savaştık. Milyonlarca Suriyeliyi zulme karşı koruyan Türk bayrağıyla hepimiz gurur duyuyoruz. Esad'ın ve PKK-PYD'nin zulmünden sonra topraklarımıza güvenliği getiren sembolü (bayrak anlamında) rencide etmeyi reddetiyoruz" dedi.

OMUZ OMUZA SAVAŞTIK

Hamzat Grubu Komutanı Seyf Ebubekir, sosyal medya hesabından "Türk kardeşlerimizle kardeşlik zamanla değil, ortak fedakarlıklarla ölçülür. Şehitlerimizin kanına bulanmış devrimimizin bayrağı altında, bayrakları şehitlerimizin kanına bulanmış, omuz omuza savaştık" şeklinde paylaşım yaparak tepkisini gösterdi.

Askeri Şurta Komutanı Hişam Dırbele ise, "Biz bir kanın ve ortak bir zaferin çocuklarıyız Allah'ın izniyle" şeklinde sosyal medya hesabından Türk ve Suriye Bayrakları olan fotoğraf karesini paylaştı.