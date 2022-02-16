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Giriş Tarihi: 16.2.2022 17:18 Son Güncelleme: 16.2.2022 19:13

Bekçi asansör boşluğuna düşüp öldü

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Bekçi asansör boşluğuna düşüp öldü

Gaziantep’te bir inşatta bekçilik yapan Muhammed Cabran asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Ünaldı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir inşaatta bekçilik yapan 55 yaşındaki Suriyeli uyruklu Muhammed Cabran, temizlik yaptığı sırada asansör boşluğunun üzerine kapatılan tahta plakanın üzerine bastı. Tahta plakanın kayması sonucu dengesini kaybeden Cabran 10 metre derinliğe düşerek ağır yaralandı.

Cabran'ın yardım çığlığını duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Cabran'ın düştüğü yerden alarak Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Cabran'ın cansız bedeni yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cabran'ın cenazesi defin için Suriye'nin Kilis'e komşu olan Azez ilçesine götürüldü.

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Bekçi asansör boşluğuna düşüp öldü
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