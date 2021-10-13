Suriyeli çift arasında kavga! Kadın kocasının boğazını kesti

Muğla Seydikemer Kumluova Mahallesinde yaşanan Suriyeli çift arasında tartışma çıktı. Akşam saatlerinde 33 yaşındaki Suriyeli Samer Al Mohammed eşi 36 yaşındaki Reyem Eslemen Muhammad'e boşanmak istediğini söyledi. Boşanmak istemeyen eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Reyem Eslemen Muhammad eline aldığı bıçakla kocasının boğazını kesti. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kanlar içinde yere yığılan Samer Al Mohammed'in hayatını kaybettiğini belirledi.



Kocasını bıçaklayan Reyem Eslemen Muhammad ve şüpheli durumda olan Velid Kasım gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, Seydikemer Eşen Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekiplerin sorgusunun adından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan şüpheliler Hastanede covid-19 testi yapıldıktan sonra Eşen kapalı cezaevine gönderildi.