Suriyeli küçük Muhammed artık protez ayakla yürüyecek

Sosyal medyada küçük Muhammed'in videosunun yayınlanmasıyla birlikte kısa sürede yüzlerce kişi çocuğu bulmak için harekete geçti. Sosyal medyada ilçe merkezinde kaldırımda yürümekte koltuk değneği ile yürümekte olan küçük bir çocuğun varlığı ile birlikte hayırseverler ile birlikte Kızıltepe Kaymakamlığı da harekete geçerek çocuğun ailesine ulaştı.

Gelişim geriliği nedeniyle sağ ayağı kesildiği öğrenilen 3 yaşındaki Muhammed için harekete geçen yetkililer aileyi tespit etmesiyle birlikte Kızıltepe Kaymakamı/Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın talimatıyla küçük Muhammed'e protez ayağa kavuşturulacağı açıklandı.

Sağ ayağı diz üstünden bacağı olmayan küçük Muhammed için Kaymakamlık tarafından Protez bacak sipariş edilirken, Muhammed rahatça yürümek için gün saymaya başladığı öğrenildi. Sipariş edilen protez ayağın kısa sürede Muhammed'e ulaşması noktasında ilçe Kaymakamı Hüseyin Çam'da konunun bizzat takipçisi olduğunu söyledi.

Mermer ustası Baba Sabri Hüseyin, 2011 yılında Suriye'nin başkenti Şam'dan Türkiye'ye sığındıklarını belirterek, "Muhammed Türkiye'de doğdu. Kaymakamın bize sahip çıkıp protez bacak taktıracak olmalarından dolayı baba ve anne olarak çok sevindik. Bu destek Muhammed'i çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.