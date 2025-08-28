Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşleri sürüyor! Türkiye’yi unutmayacağız

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda, Sarıçam Geçici Barınma Merkezinde işlemleri tamamlanan 159 yabancı, 4 otobüs ve 2 tırdan oluşan konvoyla ülkelerine dönmek üzere sınır kapılarına gitti. Yaklaşık 6 yıldır kampta kalan 14 yaşındaki Meryem İsmail'in arkadaşı Gazel'in Suriye'ye dönüşü sırasında gözyaşı dökmesi ise yürekleri dağladı. Özellikle çocuklar ülkelerine dönen arkadaşlarına el sallayarak ülkelerine uğurladılar.

159 Suriyelinin ayrıldığı kampta şu anda yaklaşık 5 bin 600 kişinin kaldığı, öte yandan 1 Eylül itibarıyla kamplarda özel ihtiyaç sahibi yaklaşık 2 bin ailenin kalmaya devam edeceği öğrenildi. Öte yandan, Adana'dan son bir ayda 5 bin 604 Suriyelinin ülkesine geri dönüş yaptığı öğrenildi.