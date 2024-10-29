Surlardan düşen 12 yaşındaki kız çocuğu öldü

Olay bugün merkez Sur ilçesinde yaşandı. Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle Van'dan ailesiyle Diyarbakır'a gelen Zeynep Nursima Tümen, tarihi yerleri dolaştı. Tarihi Surlarda gezintiye çıkan Tümen, dengesini kaybederek düştü. Sert zemine düşen talihsiz kız ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olayı yerinde ilk müdahalesinin ardından Tümen, hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Zeynep Nursima kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Zeynep Nursima Tümen Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsiden sonra cenazesi toprağa verilmek üzere ailesi tarafından alınarak Van'a götürüldü. Polis, yaşanan üzücü olayla ilgili inceleme başlattı.